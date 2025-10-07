誰もが一度は経験する義理の両親との微妙な距離感。価値観の違い、世代間ギャップ、子育てへの口出し……。そこで今回、マイナビニュース会員に「義理の両親にありえないと思った出来事」についてアンケートを実施。4コマ漫画でご紹介します。

■絶対安静なのに…

絶対安静の妊婦さんを町内会の掃除に行かせるなんて、信じられません。お腹の赤ちゃんと母親の命を軽んじる、非常識で思いやりのない行動です。家族として、人として、決して許されるべきではありません。