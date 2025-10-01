誰もが一度は経験する義理の両親との微妙な距離感。価値観の違い、世代間ギャップ、子育てへの口出し……。そこで今回、マイナビニュース会員に「義理の両親にありえないと思った出来事」についてアンケートを実施。4コマ漫画でご紹介します。
■そんな理由で!?
祖父母による孫差別
孫差別は子どもの心に深い傷を残し、家族関係にも亀裂を生みます。祖父母には、全ての孫を平等に愛する責任があり、親は毅然と境界線を引くべきです。差別が続くなら、孫を守るために距離を置く選択も必要でしょう。
連載
掲載日
誰もが一度は経験する義理の両親との微妙な距離感。価値観の違い、世代間ギャップ、子育てへの口出し……。そこで今回、マイナビニュース会員に「義理の両親にありえないと思った出来事」についてアンケートを実施。4コマ漫画でご紹介します。
孫差別は子どもの心に深い傷を残し、家族関係にも亀裂を生みます。祖父母には、全ての孫を平等に愛する責任があり、親は毅然と境界線を引くべきです。差別が続くなら、孫を守るために距離を置く選択も必要でしょう。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
マンガを中心とした新刊情報をいち早くお届けします。