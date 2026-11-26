キャンプに登山、釣りに焚き火……アウトドアの世界は、気になることがいっぱい! でも、いざ始めてみると、想像とはちょっと違うことも……? アウトドア初心者が出会った、思わず共感してしまう「あるある」を、漫画家・青木ぼんろさんが描きます。

「もう二度と来ないぞ」からの心変わり

アウトドアの世界には、まだまだ知らない楽しみや驚きがいっぱい。次回はどんな「あるある」が飛び出すのでしょうか? お楽しみに!