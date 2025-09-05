結婚1年、幸せな新婚生活を送っていた主婦・菜々。だがある日、夫・圭介が「会社の金を使い込んだ」と最悪の告白を……。会社にバレたら夫はクビ確定、菜々は結婚前の貯金に加え、消費者金融や知人から借金し、何とか金を工面する。そんな中、夫の同僚・沙耶が突然家を訪ねてくる……
『夫がゴミだと気づいたので捨てさせていただきます』(原作・ゴルゴンゾーラ、漫画・とあじゃぱ/KADOKAWA)より、試し読みをお届けします!
『夫がゴミだと気づいたので捨てさせていただきます』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。
『夫がゴミだと気づいたので捨てさせていただきます』(原作・ゴルゴンゾーラ、漫画・とあじゃぱ/KADOKAWA)
夫と浮気相手にハメられ借金地獄に突き落とされた妻…。泣いてばかりはいられない! ゴミクズ夫を捨て、1億円を手にするまでに大成功を収めた妻のサクセスストーリー。
結婚1年、幸せな新婚生活を送っていた主婦・菜々。だがある日、夫・圭介が「会社の金を使い込んだ」と最悪の告白を…。会社にバレたら夫はクビ確定、菜々は結婚前の貯金に加え、消費者金融や知人から借金し、何とか金を工面する。そんな中、夫の同僚・沙耶が突然家を訪ねてくる。彼女は菜々が浮気をし、借金まで作っていると言う。そして圭介と別れるべきだとも。反論する菜々だったが、その日を境に平穏な日常は消え去り、更なる試練が待ち受けていた。
Amazonなどで好評発売中です。