思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?
男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。
男がドン引きしそうで言えない… 女がつい猫をかぶる瞬間
デートでは「お酒、弱いんです」と可愛く振る舞っていたけど、本当は日本酒をがぶ飲みできるほどの酒豪。酒豪な女性だって少なくないはずなのに、「可愛い女性＝お酒が弱い」というイメージのせいで、つい猫をかぶってしまうことも。
ありのままの自分を見せたい気持ちはあっても、男性にどう思われるかを考えると、なかなか素直に言えないもの。
男性の皆さん、女性が楽しそうにお酒をたくさん飲んでいても、温かく見守ってくれると嬉しいです。
8割の女性が男性に見せない一面あり?
マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?
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OLつきな
調査時期: 2025年7月11日
調査対象: マイナビニュース女性会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート