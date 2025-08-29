思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

“経験豊富”な女の正体は? 男の“査定”がズレてること、女はちゃんと知ってる

チャラそうな女性より、清楚系の女性のほうが、実は男慣れしている——。女性目線ではもはや“あるある”の鉄板ネタですが、男性の査定はいつも真逆。「この子は純粋そう」と勝手に信じ込んで、まるっと裏切られた経験、心当たりありませんか?

本当の“小悪魔”は、スカート丈なんかじゃ見抜けません。「清楚＝ピュア」を信じる男性陣にこそ届いてほしい、女の裏顔です。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート