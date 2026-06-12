思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

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独身女にグサッと刺さる“あの一言”。既婚女との差が一番出る瞬間は…

「来月結婚するの」たった一言なのに、独身側の心には思った以上に重く響く。

もちろん、友達の幸せを壊したいわけじゃない。祝福したい気持ちもちゃんとある。でもその一方で、「独身は私だけ?」という焦りや、「次結婚するのは自分だと思っていたのに」という黒い感情が、心の奥からじわっと滲んでくる。

結婚報告で一番つらいのは、友達が幸せになることそのものではありません。その幸せを目の前にした瞬間、自分の人生が急に遅れているように感じられてしまうこと。

独身女にグサッと刺さるのは、結婚報告そのものではなく、「自分だけがまだ選ばれていない」と感じてしまう瞬間なのかもしれません。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート