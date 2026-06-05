思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

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“女の腹黒さ”がわかるのは合コンだけじゃない。自己愛強め女の“引き立て役”の作り方

女の腹黒さというと、悪口や陰口を思い浮かべる人が多いかもしれません。でも、本当に本性が出るのはもっと些細な瞬間です。

たとえば、みんなで撮った集合写真。自分はかわいく写っているけれど、友達は半目。自分は微妙だけど、全員事故っていない。そんなとき、どちらの写真を選ぶでしょうか。

友情は大切。でも、盛れた自分はもっと大切。そんな小さな自己愛が、時に友情より優先されることがあります。

写真1枚で、その人の価値観や優先順位は意外と見えてしまうもの。

これが、「女の友情はハムよりも薄い」といわれる所以なのかもしれません。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート