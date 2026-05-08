思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

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「結局“いい男”ってさ…」社会人になると、女の“男を見る基準”はこう変わる

学生時代は、顔がかっこいいとか、スポーツができるとか。“わかりやすく魅力的な男性”に惹かれていた人も多いはず。

でも社会人になると、一緒にいて安心できるか、ちゃんと働いて稼いでいるか、将来を想像できるか——。自然と、“恋愛”だけじゃなく“生活”の視点でも相手を見るようになります。

もちろん、お金がすべてという話ではありません。ただ、「好き」だけでは選べなくなっていくのも、大人のリアル。

“いい男”の基準が変わるのは、恋愛観が汚れたからじゃなく、現実を知っていくからなのかもしれません。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート