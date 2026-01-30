思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

デート中の「検索履歴、見せて?」、女性が全力で拒否する理由。 いくつになっても女性のなかには“女児”がいる。

どれだけ大人になっても、恋をすると人はだいたい退化します。特に女性は、本気で好きになるほど冷静さを失って、「好きな人をおとす方法」「男を沼らせるテクニック」なんて検索をし始める。

仕事では判断が早くて的確なのに、恋愛になると急にネットの恋愛メソッドに救いを求める。この感じ、小学生のころに恋占いやおまじないの本を読みあさってたころと、だいたい同じです。

つまり恋をすると、年齢は一度リセットされる。いくつになっても、恋の前では“内なる女児”がログインしてしまうんです。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート