思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

→✅「男が知らない、女の裏側」を1話から無料でイッキ読み!

ゾンビ状態から人間に戻るまで。男が知らない“可愛い女”の製造工程。

最近のコスメはすごい

二日酔いでクマはどんより、肌は荒れ、唇は真っ青。飲み会の翌日、起きた直後の女はだいたいゾンビ寄りです。

それでも外に出る頃には、ベースメイクで美肌を演出し、チークとリップで血色感をプラスして「ちゃんとしてる女」を錬成する。この工程、男が思ってるよりだいぶ手が込んでます。

「今日も可愛いね」は、才能じゃなくて努力の成果。可愛い女は、自然発生してるわけじゃないんです。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート