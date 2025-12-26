思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

“余裕のある女”ほど、夜に1人でぶっ壊れているらしい。大人の仮面が外れて、人格が切り替わる瞬間。

昼間は余裕があって、聞き上手で、感情も安定している“大人の女”。でも夜、1人になると話は別です。彼からの返信が少し遅いだけで、「何か変なこと言った?」「嫌われた?」と、スマホを握りしめたまま思考が暴走し始める。

外では冷静、中では不安定。余裕があるように見えるのは、感情を出さない訓練を積んできただけ。大人の仮面が外れるのは、誰にも見られていない夜のみ。

“余裕のある女”ほど、安心できる相手の前では脆い——。それが、静かな真実なのかもしれません。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート