思わずのぞき見したくなる、女性の裏の“あるある”。男性は知らないであろう、女性たちの本音や習性、ちょっとした裏側を、4コマ漫画でゆるっと見てみませんか?

男性は思わず「そんなことをしていたの!?」と驚き、女性は「わかる～!」と共感必至。毎週、笑えて刺さる“女性の日常の裏側”をお届けします。

男が気づいていない“女が冷める瞬間”のスイッチとは? 女に振られるのは、いつも静かで突然

男の人って、恋が終わるときは“理由がある”と思いがちですが、女が冷める瞬間って、本当に些細で、声にならないほど静かなんです。

たとえばデート服の“ちょっとした手抜き”とか、「この女にはこのレベルでいいか」と思われた気がした瞬間とか。

自分は何も変わってないはずなのに、彼女のほうだけふっと温度が下がる——。この“予兆のないホラー”、男性なら一度は体感したことがあるのでは?

男性のみなさん。大事にしたい女性には、“丁寧さ”を見せること。それが恋を長持ちさせる、いちばん静かな魔法です。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート