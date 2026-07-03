アニメ・漫画『ONE PIECE』に登場するジンベエの名言といえば、ルフィやビッグ・マムに対して発したセリフが印象に残っている方も多いでしょうが、魚人島の仲間を想うセリフや、周囲を安心させる名セリフもあります。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女302名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場するジンベエの名言についてアンケートを実施しました。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

ジンベエの名言ランキング

マイナビニュース会員にジンベエの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「失った物ばかり数えるな!!! 無いものは無い!!! 確認せい!! お前にまだ残っておるものは何じゃ!!!」(16.3%)

2位「──わしはこの男を命に代えても守ると決めとる」(6.9%)

3位「“麦わらのルフィ”はいずれ世界を変える男なんじゃ!!!」(6.4%)

3位「ルフィ君…… 食うておけ!! 食う事は…生きる事じゃ!!!」(6.4%)

5位「怨みや怒りに生きるのはよせ!!!」(6.0%)

5位「安心せい!! わしがおる!!! ここは任せて貰おう……!!!」(6.0%)

7位「わしァあいつらを置いてはいけん!!!」(5.6%)

8位「かたじけない…!!!」(5.2%)

9位「未来の『海賊王』の仲間(クルー)になろうっちゅう男が『四皇』ごときに臆しておられるかァ!!!」 (3.0%)

9位「人呼んで海峡のジンベエ!!! 以後面体お見知りおきの上よろしくお頼み申します!!!」(3.0%)

11位「わしの血を使え……!!『F』じゃ!! いくらでもやるわい!!」(2.6%)

11位「……ハァ!!! 体など痛うない………!!! エースさん…痛ェのは…………!!! 仁義を通せぬ…わしの心じゃァ!!!」(2.6%)

13位「これにてビッグ・マム海賊団をやめさせて貰う!!! ──どうもお世話んなりやした」(2.1%)

13位「やるのならホーディをブチのめす凶暴な人間にならず…!! この島のヒーローになってくれ!!!」(2.1%)

15位「わしが『七武海』になれば政府の恩赦でアラディンを始め… 海賊などやりたくない者達も追われる事なくこの国で暮らす事ができる」(1.7%)

15位「──例えば…いずれわしが“麦わらの一味”に入ったとしよう わしゃあ船長“麦わらのルフィ”の為この命を盾に戦う所存!!」(1.7%)

17位「おかしな話……一度権力を手に入れた者程変化を恐れるもの」(1.3%)

18位「ワッハッハ!! わがまま聞いて貰うてすまんかった!! ルフィ!! 約束通り生きて戻ったぞ!!!」(0.9%)

19位「──共に闘った仲だと油断したわい…そういやお前さん…あの男の弟じゃった 止まる気がないなら…仕方ないのう……!!!」(0.4%)

19位「ママには魚人島を守って貰った!! 仁義は通したかったがあのルーレットからは死と悪意の匂いしかせん!!」(0.4%)

ジンベエの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「失った物ばかり数えるな!!! 無いものは無い!!! 確認せい!! お前にまだ残っておるものは何じゃ!!!」

喪失感から自暴自棄になるルフィを立ち直らせたこの名言が、第1位に選ばれています。悲しみで周りが見えなくなっているルフィの視野を見事に広げました。

絶望感に襲われている人に、現実を伝えるのは酷なことではありますが、第三者の言葉で冷静になれる場合もあります。ジンベエのように言いにくいことでもハッキリと伝え、相手の強さを信じて前を向くサポートができる人は、非常に頼もしい存在です。

【このセリフを選んだ理由】

・「ルフィが一番の危機で心が折れるのを立ち直らせたMVPのようなセリフだから」(39歳・男性)

・「その後のルフィの『仲間がいるよ』という言葉につながる、とても印象的なセリフだから」(46歳・男性)

・「考え方に非常に共感できるセリフだから」(42歳・男性)

・「挫折したときに励まされる言葉だと思った」(42歳・男性)

・「心に響いて今でも覚えている」(29歳・男性)



「──わしはこの男を命に代えても守ると決めとる」

頂上戦争にて、ルフィを渡すよう求めるサカズキに対して発した名言です。ルフィがマリンフォードから生きて逃げられたのは大勢の協力があったからですが、なかでもジンベエの力はとても大きいものでした。

自分が犠牲になってでも誰かを守ろうとするには、相当の覚悟が必要です。いざというときに迷いが生じてしまうこともあるでしょう。職場や家庭でも、自分が守るべきものの優先順位を定めることで、一貫性のある行動がとれるはずです。

【このセリフを選んだ理由】

・「己の身を投げうってでも守るという強い覚悟が感じられる」(46歳・男性)

・「仁義に生きる男という感じがして格好いい」(37歳・男性)

・「誰かを思う気持ちが伝わってきて格好いい」(33歳・男性)

・「すごい名シーン・名セリフで一番印象に残っている」(43歳・男性)

・「かっこいいセリフで気に入っている」(43歳・女性)



「“麦わらのルフィ”はいずれ世界を変える男なんじゃ!!!」

魚人島の仲間たちに、麦わらの船に乗りたいと語る際に登場した名セリフです。いつも仲間のため、島のために生きてきたジンベエが口にした希望に反対する者は、もちろん一人もいませんでした。

この名言からは、目の前の結果だけでなく、その人の可能性に目を向ける重要性が感じられます。ジンベエから見ればルフィはまだまだ精神的に未熟な部分もあるはずです。それでも、ルフィに期待せずにはいられないのは、ジンベエが人の本質を見る目を持っているからでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「ルフィへの信頼があふれている言葉だから」(46歳・男性)

・「ルフィのことを本当に信頼しているんだと感じた」(47歳・男性)

・「非常に心に刺さる言葉で感動した」(42歳・男性)

・「とても心に響いたセリフだった」(40歳・男性)

・「印象的で忘れられないセリフだと思う」(42歳・女性)



「ルフィ君…… 食うておけ!! 食う事は…生きる事じゃ!!!」

この名言は、頂上戦争を終え、心身ともに疲弊していたルフィに対して発しました。ストレスがかかると食事が喉を通らないこともありますが、生きるため、そして心と体を回復するためには生きる基盤である「食」が欠かせません。

忙しい日々の中では、食欲がなくなることもあるでしょう。しかし、食事をおろそかにすると気力や集中力を維持できず、どんどん調子が落ちていくこともあります。食べる気が起きないときにはこの名セリフを思い出してみましょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「『食べることは生きること』という言葉にとても共感した」(38歳・男性)

・「まさにその通り。食べることが生きがいなので納得した」(48歳・女性)

・「一番大切なことを伝えているセリフだと思う」(48歳・女性)

・「食べなければ生きられないという当たり前だけれど大切なことを感じた」(30歳・男性)

・「食に言及したセリフなのが意外で印象に残った」(48歳・男性)



「怨みや怒りに生きるのはよせ!!!」

七武海になりたてのジンベエは、人間を敵視するアーロンにこの名言を伝えています。しかし、この考えを受け入れられなかったアーロンは、ジンベエの元を離れ人間を支配するようになりました。

人を許すよりも、負の感情に流され憎しみを抱いていたほうが楽かもしれません。しかし、憎しみや怒りを原動力にするのは非常に危険です。イライラして感情をうまくコントロールできないときの戒めにしたい名言ですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「恨んでもしょうがないという必死の思いが伝わってくる」(46歳・男性)

・「そのように生きても後悔すると思うから」(47歳・男性)

・「大人でも心に響く、共感できる言葉だった」(41歳・女性)

・「誰にでも当てはまる言葉だと思う」(44歳・女性)

・「素直に心に入ってきた言葉だった」(49歳・男性)



「安心せい!! わしがおる!!! ここは任せて貰おう……!!!」

インペルダウンから脱出する際、奪う軍艦がなく絶望する一行に向けて発した名セリフです。ジンベエは実際に魚人の強みを生かし、すでに出航した軍艦に追いつき見事に奪っています。

周囲を安心させられる人には、相応の実績と責任感があります。責任回避してばかりの人には、付いていこうと思えないでしょう。自身の言葉に説得力を持たせられる人になりたいと思わされるかっこいいセリフです。

【このセリフを選んだ理由】

・「勇気づけられる格好いい言葉だから」(45歳・男性)

・「頼もしいセリフだと思う」(48歳・男性)

・「頼りがいのある格好いい言葉だった」(48歳・男性)

・「心強く、希望を持てる言葉だから」(48歳・女性)

・「男気と人情を感じるセリフだった」(47歳・男性)



「わしァあいつらを置いてはいけん!!!」

ジンベエを含む麦わらの一味を逃がそうと、ビッグ・マム海賊団の相手を引き受ける魚人島の仲間達。その姿を見たジンベエはルフィにこの名言を伝え、しんがりを務める許しを得ました。

このシーンからは、ジンベエが魚人島の仲間とも、ルフィとも強い信頼関係を築き上げていることがわかります。自分も余裕がない状態で、周りを支えられるかはその人の本質があらわれます。困難な状況もありますが、仲間を見捨てない姿勢を貫ける人間でありたいですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「仲間思いな性格がよく表れている」(48歳・男性)

・「男らしい友情の厚さを感じた」(46歳・男性)

・「感動的な一言だから」(48歳・男性)

・「一番好きなセリフだから」(32歳・男性)

・「男気を感じる格好いいセリフだった」(46歳・女性)



「かたじけない…!!!」

ジンベエは頼み事や謝罪が受け入れられたときに、度々このセリフを口にしています。「ありがとう」や「すまない」で通じる場面であっても、ジンベエは謝意や謙遜が込められた「かたじけない」を使用する機会が多いです。

この短い言葉には、受けた恩への感謝や自身の不甲斐なさを恥じる気持ち、相手への敬意などが詰まっています。人間関係を築くうえで、何事も当たり前と軽く考えず、謙虚に接する姿勢の大切さを教えてくれる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「昔の言葉だけれど響きが好きだから」(30歳・女性)

・「ジンベエといえばこのセリフという印象」(49歳・男性)



「未来の『海賊王』の仲間(クルー)になろうっちゅう男が『四皇』ごときに臆しておられるかァ!!!」

この名セリフは、麦わらの一味加入前に、ビッグ・マムに対して仁義を通す場面で登場しました。ジンベエの寿命を奪おうと怒るビッグ・マムを前にしても、一切動じず啖呵を切った名シーンです。

大きな目標に向かって進むときには、行動を改めたり覚悟を固めたりする必要が出てきます。目標に見合う行動がなければ、誰からも応援してもらえません。人に言われてやるのではなく、自らの意志でふさわしい振る舞いを選択することが信頼を生むのでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「抜群に威勢がよくて格好いい」(43歳・男性)

・「熱量が伝わってくるセリフだった」(36歳・女性)



「人呼んで“海峡のジンベエ”!!! 以後面体お見知りおきの上よろしくお頼み申します!!!」

ホールケーキアイランドで別れたジンベエが、麦わらの一味に再合流した際の口上です。大物の登場に、その場にいたローやキッドも驚いていました。

確かな実績がありながらも横柄にならず、年齢や立場が下の相手にも丁寧な対応をできる人は立派です。とくに、初対面の挨拶は第一印象に直結する重要な要素になります。相手への配慮と、周囲への感謝を忘れないジンベエの姿勢は現代人が見習うべきお手本です。

【このセリフを選んだ理由】

・「仁義を通すみたいでかっこいい」(42歳男性)

・「ジンベエのキャラクターを表現していて好き」(49歳男性)



ジンベエとは

ジンベエは、タイヨウの海賊団2代目船長、元王下七武海などの肩書きを持つ大物海賊です。麦わらの一味には9人目の仲間として加入し、総舵手でありながら立派な戦力として活躍しています。ルフィとはインペルダウンで出会い、マリンフォードで共闘しました。

魚人と人間との友好関係を目指すジンベエは、魚人島で負傷したルフィに対して、古い法律で禁止されている輸血をおこない和平への第一歩を踏み出すと同時に、正式に仲間に誘われています。

しかし、仁義を貫くためルフィたちとは一旦別れ、仲間への相談やビッグ・マムとのケジメを経て仲間入りを果たしました。恩義を大事にするジンベエは頼もしく、それでいて大雑把な面もあるからこそ親しみやすいキャラクターです。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

原作は1,000話を超え、ついに最終章に突入しています。長年にわたり張り巡らされた伏線や謎が、一気に回収されるであろう今後の展開は必読です。

ジンベエの名言・名セリフを紹介しました

今回の名言ランキングは、ジンベエの代表的なセリフともいえる「失った物ばかり数えるな!!! 無いものは無い!!! 確認せい!! お前にまだ残っておるものは何じゃ!!!」が1位に選ばれる納得の結果となりました。

船長や七武海の経験があるジンベエは、行動に一貫性があり周囲に安心感を与えてくれます。立派な経歴があるにもかかわらず、同じ目線で接する姿勢があるからこそ慕われるのでしょう。

原作やアニメを振り返るたびに、ジンベエの考え方や生き方からよい刺激を受けられるはずです。

調査時期: 2026年6月4日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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