アニメ・漫画『ONE-PIECE』に登場するチョッパーは、優れた医療技術と優しい気持ちを持った船医です。恩人ともいえるヒルルクとのエピソードは本作を代表する感動的な名場面で、多くのワンピースファンに心に残っているでしょう。

チョッパーは、ほかの場面でも多くのセリフを残しているので、今回はマイナビニュース会員の男女302名を対象にアニメ・漫画『ONE PIECE』に登場するチョッパーの名言についてアンケートを実施しました。とくに印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

チョッパーの名言ランキング

マイナビニュース会員にチョッパーの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「おれの名前は『トニートニー・チョッパー』!!! 世界で一番偉大な医者がくれた名前だ!!!!」(14.3%)

2位「バ…バカヤロー そんなのほめられても嬉しくねェよ!! コノヤローが」(9.0%)

3位「こんなに楽しいの初めてだ!!」(6.7%)

4位「人間ならもっと自由だ!!!」(6.3%)

4位「医者のやり方…教えてくれよ…!!! トナカイでも…やれるかな」(6.3%)

6位「心と体が繋がってない人間なんてもう人間じゃない!!」(4.5%)

7位「お前の力になれるならおれは本物の怪物にだってなりたい…!!!」(4.0%)

8位「みてドクター!!! ケガした」(3.6%)

8位「おれ達の船長はもっと強い!!! いつかこの海の王になる男なんだ!!!」 (3.6%)

10位「そうだよトナカイだ!!! でも!!!! 男だ!!!!」(3.1%)

10位「おれは“人間”の仲間でもないんだぞ!! バケモノだし…!!! おれなんかお前らの仲間にはなれねェよ!!!」(3.1%)

12位「いくらドクターがお前らを許しても!!! ドクターの生き方を笑ったお前らをおれが許さない!!!!」(2.7%)

12位「この国で……おれにはどれだけの事ができるかな…!!!」(2.7%)

12位「このキノコの絵の横にちゃんとドクロが描いてあったんだ!!!!」(2.7%)

15位「昔人間になりたかったのは…仲間が欲しかったからだ!! おれルフィの役に立つ怪物になりてェ!!」(2.2%)

16位「ウイルスなんて戦闘に使うべきじゃない!!! いつか必ず手に負えなくなるぞ!!!」(1.8%)

17位「…………!!! そうだ…!!! やめよう…逃げるの…!!! こいつに勝とう!!!」(1.3%)

17位「おれは生意気な…“怪物(モンスター)”だ!!!」(1.3%)

17位「お前だって必ず助けるからな!!! ……………!! 必ず大人になるんだ!!!」(1.3%)

17位「ドクター おれケンカしたの初めてだ…」(1.3%)

チョッパーの名セリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「おれの名前は『トニートニー・チョッパー』!!! 世界で一番偉大な医者がくれた名前だ!!!!」

ドラム城を狙うワポルたちと戦う意志を固めた際に、堂々と名乗ったシーンでの名言です。自身の名前への誇りや、名付け親であるヒルルクへの敬意が感じられます。

誰かに受け入れられる喜びや、贈り物をもらう嬉しさはいつまでも忘れられないものです。そしてその経験は強い自信になるでしょう。大切な人との思い出や記憶が、やる気をみなぎらせる原動力になると改めて気づかせてくれる名言です。

【このセリフを選んだ理由】

・「ドクターとの絆が描かれていて、そのチョッパーのセリフの後のドクターの優しさにすごい泣けたから」(40歳女性)

・「アニメを見て記憶に残っている」(45歳男性)

・「大切な人からもらった名前が、本当に自慢なんだとわかるので」(38歳女性)

・「感動して涙が止まらなくなったシーンだから」(27歳女性)

・「よく聞くセリフだし、好きだから」(43歳男性)



「バ…バカヤロー そんなのほめられても嬉しくねェよ!! コノヤローが」

第2位には、チョッパーが誰かから褒められるたびに登場する、照れ隠しの名セリフが選ばれました。「嬉しくない」と言いつつも、喜びを隠しきれていないチョッパーを愛らしく思った方も多いでしょう。

成長すると、誉め言葉をなかなか素直に受け入れられないことも増えてきます。しかし、このシーンを見ていると、嬉しいときは嬉しいと伝えたほうが距離感が縮まるように思います。いつも謙遜してしまう方は、時々この名言を思い出してみるとよいでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「一番有名。ツンデレがかわいすぎる」(48歳男性)

・「チョッパーの定番のセリフだから」(40歳男性)

・「顔をデレーとさせて言うのがギャップがあってかわいいです」(39歳男性)

・「照れているチョッパーがかわいい」(45歳女性)



「こんなに楽しいの初めてだ!!」

麦わらの一味に、歓迎の宴を開かれた際に登場した名言です。みんなで賑やかに過ごすという、当たり前の経験がなかったチョッパーが、心から喜んでいる様子が感じ取れます。

新たな門出には不安がつきものです。環境が変わり、寂しい気持ちに襲われることもあるでしょう。それでも、自らの意志で選んだ道への挑戦であれば、きっと楽しい瞬間が待っているはずです。日常が変化し、弱気になることがあればチョッパーの嬉しそうな表情とこのセリフを思い出してみてください。

【このセリフを選んだ理由】

・「過去の嫌な出来事を払拭して仲間になったと感動する言葉」(49歳男性)

・「自分も言ってみたい言葉だから」(45歳男性)

・「本当にワクワクさせる表現が印象に残ったからです」(49歳男性)

・「今まで寂しく生きてきたと思うと泣けました」(44歳女性)



「人間ならもっと自由だ!!!」

この名言は、スリラーバーク編で登場しました。死体を回収しゾンビとして生き返らせ、自身の言いなりにさせるドクトル・ホグバックに対して、チョッパーは激怒しながら人間の本来あるべき姿を示していました。

どんな理由があろうとも、人の自由を奪い縛り付けるような人形扱いをしてはいけません。同じ医学を極める者としてチョッパーは、ホグバックの倫理観を無視するような行いをどうしても許せなかったのでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「哲学的で印象に残っているから」(45歳男性)

・「考えさせられるフレーズだから」(39歳男性)

・「リアル社会にも通ずる名言と思っています」(45歳男性)

・「言葉の意味が深かったから」(33歳男性)



「医者のやり方…教えてくれよ…!!! トナカイでも…やれるかな」

ヒルルクの事情を知ったチョッパーが、1週間かけて採ってきたアミウダケを渡しながら伝えた名セリフです。多くの方が涙を流したであろう、チョッパーとヒルルクの名場面です。

この名言には、誰かの役に立ちたい、誰かを助けたいという気持ちが込められていると同時に、自信のなさや不安も表れています。ボロボロになりながらも、ヒルルクのためにキノコを採ってきた優しいチョッパーなら絶対大丈夫、と感じさせてくれるシーンでしたね。

【このセリフを選んだ理由】

・「チョッパーの優しさと覚悟を感じた」(46歳男性)

・「チョッパーが本気で医学を学ぶことを決意したセリフだから」(27歳男性)

・「チョッパーの優しさが伝わる良い場面のセリフで印象的なので」(43歳女性)



「心と体が繋がってない人間なんてもう人間じゃない!!」

このセリフは、ゾンビに床を舐めさせるホグバックに対して発しました。死者を蘇生させる技術のおかげで、ゾンビたちは再び人間として生きられるのだと豪語するホグバックでしたが、チョッパーは真っ向からその考えを否定しています。

死者を生き返らせるというのは非現実的ですが、実際に私たちも心身のバランスは大切です。どちらか一方が正常に働かないと、健やかな日々は過ごせないでしょう。疲れたときは無理せず、心と体の両方を労わってください。

【このセリフを選んだ理由】

・「カッコよくてチョッパーらしいから」(44歳男性)

・「正論過ぎて反論の余地がないため」(38歳男性)



「お前の力になれるならおれは本物の怪物にだってなりたい…!!!」

バーソロミュー・くまに飛ばされ散り散りになった仲間達に向けたルフィのメッセージを受け取った際、心の中でこのセリフを呟いています。過去にバケモノと呼ばれ悲しい思いをしたことのあるチョッパーは、その力を仲間のために使う決意を固めました。

コンプレックスを受け入れるのはなかなか難しいですが、明確な目的があれば向き合いやすくなるはずです。人と違う部分を活かす勇気が出ないときにこの名言を思い出せば、強みに変える力が湧いてくるかもしれませんね。

【このセリフを選んだ理由】

・「仲間への強い思いが感じられるセリフだから」(42歳男性)

・「絆をジ～ンと感じさせるセリフですね」(43歳女性)

・「仲間のことを思っての言動だったため」(40歳女性)



「みてドクター!!! ケガした」

ヒルルクに退院を言い渡されたものの、行く場所がなかったチョッパーはわざと負傷してこのセリフを発しました。ヒルルクと一緒にいたい一心で傷を負うチョッパーの健気さが、胸を締め付ける名シーンです。

一度手に入れた安らげる居場所はそう簡単には手放せないでしょう。大切な人との別れを受け入れられないこともあるかもしれません。傷の痛みよりも、心の拠り所を失う痛みのほうが大きいことが伝わります。

【このセリフを選んだ理由】

・「わざと無視されている中で構ってほしいチョッパーのかわいさが出ている」(30歳男性)

・「わかりやすくて好き!」(49歳女性)



「おれ達の船長はもっと強い!!! いつかこの海の王になる男なんだ!!!」

パンクハザード編で登場したこの名言は、シーザーに騙されていた子どもたちを安心させるために発しました。船長であるルフィへの強い信頼が感じられます。

周囲を安心させるためには、自分自身がその価値や頼もしさを本気で信じている必要があります。心から信じられる仲間の存在、そしてその気持ちをためらわずに伝えられる素直さがチョッパーを強くしているのでしょう。麦わらの一味の信頼関係に思わず憧れてしまう名シーンです。

【このセリフを選んだ理由】

・「厚い友情がよかったから」(45歳女性)



「そうだよトナカイだ!!! でも!!!! 男だ!!!!」

チョッパーを心配する想いから、海に出ることに反対するドクトリーヌに対して発した名言です。この名言には、チョッパーの強い決意が込められています。チョッパーが海賊になることを素直に受け入れられないドクトリーヌの気持ちも伝わる名シーンでした。

他人に貼られたレッテルに悩む必要はありません。人との違いは個性として受け入れ、自分らしく生きるとよいでしょう。とはいえ、心配してくれる相手への感謝の気持ちを忘れないことも大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「自分を鼓舞するいい言葉だから」(42歳男性)



「おれは“人間”の仲間でもないんだぞ!! バケモノだし…!!! おれなんかお前らの仲間にはなれねェよ!!!」

何度も勧誘を続けるルフィに対して、一緒に行きたい気持ちを抑えながらこの名セリフを伝えました。過去の経験から、人間の仲間にはなれないと諦めを抱いていたチョッパーらしい切ないセリフです。

現実社会でも、何かに誘われたときに自信が持てないこともあるでしょうが、そこで断ってしまえば新たな可能性を自ら捨てることになりかねません。自身の価値を勝手に決めつけず、一歩踏み出す勇気を出してみると新しい世界が広がるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「仲間に誘われたとき、本当は行きたいのに行きたいと言えないシーン。涙腺崩壊の名シーンでした」(44歳男性)



チョッパーとは

麦わらの一味で船医を務めるチョッパーは、ヒトヒトの実を食べたトナカイです。悪魔の実を食べる前は、ほかのトナカイと違う青い鼻が原因で群れに馴染めずにいましたが、ヒトヒトの実を食べたことで群れから追放されてしまいました。

人間に近づこうと人里に降りても異様な形態を恐れられ、孤独な日々に寂しさを感じていたところ、ヒルルクと出会っています。ヒルルクの死後、くれはの助手として医学を学んだのち、ルフィの誘いを受けて海賊になりました。

当初の戦闘力は不十分だったものの、2年の修行を経てランブルボールでの変身形態を極め、戦闘面でも活躍の場を増やしています。船医としては一流で、非常に勉強熱心です。

『ONE PIECE』とは

漫画『ワンピース』とは、2026年時点で『週刊少年ジャンプ』で連載中のバトルファンタジー作品。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を求め海に出た船長ルフィと、ルフィのもとに集まった仲間たちの航海を描いた青春冒険漫画です。

それぞれの夢を叶えるために航海を共にする麦わらの一味は、多くの死闘を越えていく中で強い絆で結ばれて信頼関係が深まっていきます。「悪魔の実」と呼ばれる果実を食べ、能力者となったキャラクターたちが扱う多種多様な異能も見どころの一つです。

原作は1,000話を超え、ついに最終章に突入しています。長年にわたり張り巡らされた伏線や謎が、一気に回収されるであろう今後の展開は必読です。

チョッパーの名言・名セリフを紹介しました

今回は、かわいらしい船医であるチョッパーの名言をランキング形式で紹介しました。冬島でのセリフが多くランクインする中、死者を冒涜するような行いに怒りを示す医者らしい名言も選ばれています。

みなさんの印象に残るチョッパーの名言は、何位にランクインしていましたか? 新たな名言の登場を期待しつつ、クライマックスまで見届けましょう。

調査時期: 2026年4月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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