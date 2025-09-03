大分県といえば、九州北部・福岡県の東側に位置しており、源泉数や湧出量が全国1位です。大分県の温泉を代表する別府や湯布院は、国内はもちろん、外国人にとっても人気のスポットとなっています。

観光業が盛んな一方、製造品出荷額等は九州のなかで福岡県に次ぐ2位の多さ。石油コンビナートや製鉄所、半導体工場などもあり、工業も盛んです。

大分県のライバルはどこですか

この大分県にライバルがいるとすればどの都道府県なのでしょうか。本記事ではマイナビニュース会員を対象にアンケート調査を行い、結果をランキングにまとめました。アンケートに寄せられた「ライバルだと思う理由」や「大分県を訪れるのにおすすめの季節」なども紹介しますので、ご自身のイメージと比べてみてください。

大分県にライバルの都道府県はあると思う?

大分県にライバルの都道府県があると思うかを聞いたところ、回答は以下のようになりました。

ある…63.6%

ない…36.4%



大分県のライバル県ランキング

次に、大分県にライバルの都道府県があるとすればどこだと思うか、先の質問で「ある」と答えた方に聞きました。得票率の多かった順にランキングにすると下記の通りです。

1位 宮崎県(23.3%)

2位 熊本県(15.2%)

3位 佐賀県(14.8%)

4位 群馬県(8.2%)

5位 福岡県(5.4%)

6位 鹿児島県(4.3%)

7位 長崎県(3.9%)

8位 青森県(3.1%)

8位 愛媛県(3.1%)

10位 北海道(2.7%)

ここからはランクインした都道府県の概要と、アンケートに寄せられた「ライバルだと思う理由」、「大分県を訪れるのにおすすめの季節」などをご紹介します。

1位 宮崎県(23.3%)

宮崎県

大分県のライバル県ランキング、1位は「宮崎県」でした。大分県の南側に隣接し、人口の多さで大分県が全国34位、宮崎県が全国35位ときっ抗しています。宮崎県は、沖合を流れる黒潮の影響で一年を通して温暖な場所。日照時間も長く、自らを「日本のひなた」とPRしています。読売ジャイアンツ(巨人軍)をはじめとするプロスポーツのキャンプ地としてもおなじみ。

工業が盛んな大分県に対して、宮崎県は農業の県。日向夏やマンゴーなどの果物が多く栽培され、畜産業も盛んです。飼育頭数では肉用牛が全国で3位、豚も3位、ブロイラーでは2位の多さ。「地頭鶏(じとっこ)」と呼ばれる地鶏なども有名で、炭火焼きやチキン南蛮などは宮城県民のソウルフードとなっています。

観光では、大分県は別府や湯布院などの温泉地が有名ですが、宮城県は神話の舞台とされる「高千穂」が代表的。毎年秋から冬にかけて行われる「高千穂の夜神楽」は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。そのほか、神話を元にしたパワースポットも数多くあります。

ライバルだと思う理由

「どちらも鶏肉料理が名物。特に大分のとり天と宮崎のチキン南蛮は、ご当地グルメとしてライバルだと思う」(48歳男性)



「九州のなかでは福岡や熊本が目立って、大分や宮崎はその陰に隠れがちな気がするので」(45歳男性)



「近くにあってどちらにも九州新幹線が通っていないので、お互いに意識していそう」(47歳女性)



2位 熊本県(15.2%)

熊本県

2位は「熊本県」でした。大分県と熊本県はどちらも九州の中央部に位置し、くじゅう連山や阿蘇山を挟んで隣り合っています。ただし、熊本県熊本市は九州に3つある政令指定都市の一つであり、九州における経済や物流の拠点に。また、九州新幹線も通っているなどの特徴もあります。

熊本県には現在も火山活動を続ける「阿蘇山」があり、「火の国」と呼ばれる所以に。ほかにも、大分県の県境近くにあり山間の秘境ムードあふれる「黒川温泉」、熊本地震の復興のシンボル「熊本城」、隠れキリシタンの歴史が色濃く残る「天草諸島」などが有名です。熊本グルメには、豚骨スープに焦がしにんにくをきかせた熊本ラーメン、馬肉、からし蓮根などがあります。

ライバルだと思う理由

「どちらにも火山があり、有名な温泉地があるから」(38歳男性)



「九州で温泉を楽しむとしたら、真っ先にこの2県が挙がる」(49歳男性)



「企業誘致活動が盛んなところが似ているから」(59歳男性)

3位 佐賀県(14.8%)

佐賀県

3位は「佐賀県」でした。九州北部にあり、朝鮮半島まで近いことから古くから大陸の玄関口とされてきた佐賀県。日本最大級の遺跡とされる「吉野ケ里遺跡」での出土品や、400年以上の歴史をもつ伊万里・有田焼などの陶磁器文化がその一例だとされています。

佐賀県は九州のなかで一番面積が小さく、かつ人口も少ないことから、「控えめなイメージが大分県と似ている」などの理由で選んだ方もいる様子。しかし、活き造りが人気の「呼子のいか」をはじめとする海の幸や、世界中から100機以上の気球が集まるアジア最大規模の「バルーンフェスタ」が開催されるなど、魅力は尽きません。

ライバルだと思う理由

「なんとなくイメージが似ているから」(24歳女性)



「大分県といえば別府や湯布院を思い浮かべるが、佐賀県にも嬉野や武雄などの温泉地があって負けていないと思う」(46歳男性)



「福岡県を挟む形で位置しているので、お互いに意識していそう」(53歳女性)

4位 群馬県(8.2%)

4位は「群馬県」でした。遠く離れた大分県との共通点といえば、やはり温泉。群馬県の「草津温泉」は、兵庫県の「有馬温泉」、岐阜県の「下呂温泉」とともに日本三名泉と呼ばれる名湯です。大分県にも別府や湯布院など人気の温泉地がありますが、宿泊利用人数では群馬県が上回っています。ただし、湧出量や源泉数では大分県が全国１位となっています。

東京都心にアクセスしやすい群馬県は、ベッドタウンであるほか、近郊産地として多くの野菜が栽培されています。嬬恋村のキャベツをはじめ、ねぎ、白菜、レタスなどが主な品種。小麦も生産されており、幅広のうどんの「おっきりこみ」は群馬県の郷土料理です。

ライバルだと思う理由

「すばらしい温泉地がある大分県のライバルといえば、やっぱり草津温泉がある群馬県だと思う」(51歳男性)



5位 福岡県(5.4%)

大分県のライバル県ランキング、5位は「福岡県」でした。大分県の西側に位置する福岡県は、九州一の都市・博多を擁する県。福岡市、北九州市の2つの政令指定都市をもち、人口は全国8位の多さです。明治時代に「八幡製鐵所」が完成してからは鉄鋼業が盛んでしたが、近年では自動車関連産業や新技術を用いた成長産業も活気があります。

大分県へのアクセスもしやすく、博多から別府温泉へは車で約2時間の距離。電車も通っており、週末のレジャースポットとして定着しています。福岡県内の主な観光地には、「太宰府天満宮」や「糸島」、「柳川」などがあり、グルメでは豚骨ラーメン、辛子明太子、八女茶などが定番です。

ライバルだと思う理由

「近くにあるし、鉄道で直接つながっているからアクセスしやすいので」(40歳男性)



「都会的な福岡県に対して、大分県はのどかなイメージだから」(38歳男性)

6位 鹿児島県(4.3%)

6位は「鹿児島県」でした。温暖な南九州に位置し、九州7県のうち一番面積が広いのが鹿児島県です。日本最大のロケット宇宙センターのある「種子島」、樹齢2000年を超える縄文杉が有名な「屋久島」、亜熱帯の森と独自の文化をはぐくむ「奄美群島」など、多くの島に恵まれています。

大分県とライバル関係になる点があるとすれば、温泉が豊かだというところでしょう。源泉総数では全国1位の大分県に続く2位が鹿児島県。総湧出量は1位大分県、3位鹿児島県となっています。鹿児島県には桜島や霧島山など活火山の数が多く、霧島や指宿(いぶすき)など全国的に有名な温泉地があります。

ライバルだと思う理由

「昔見たテレビで、大分県と鹿児島県の温泉を比べていたから」(43歳女性)



「どちらも九州を代表する観光地だと思うから」(57歳男性)

7位 長崎県(3.9%)

7位は「長崎県」でした。大分県と隣接していないものの、同じ九州北部に位置する長崎県。島が多く、複雑に入り組んだリアス海岸が続き、海岸線の長さは北海道に次ぐ全国2位。漁業も全国トップクラスを誇ります。「大浦天主堂」や「グラバー園」などの観光地のほか、坂道が多いため「オランダ坂」や「相生地獄坂」など、坂道そのものが観光スポットとなっている場所も。

ライバルだと思う理由

「魚介類が美味しく、温泉が有名なところが似ているから」(36歳女性)

8位 青森県(3.1%)

8位は「青森県」でした。本州の最北端にある青森県と大分県の共通点といえば、やっぱり温泉。青森県は総湧出量が全国4位、源泉総数も6位で、浅虫温泉や鯵ヶ沢(あじがさわ)温泉などの有名な温泉地があります。観光地はほかに、世界遺産の「白神山地」や、桜の名所の「弘前城」など。夏の「青森ねぶた祭」は国の重要無形民俗文化財に指定されています。

8位 愛媛県(3.1%)

8位には「愛媛県」も。大分県とは豊後水道をはさみ、向き合うように位置する愛媛県。両県の間にはフェリーが運航し、最短で1時間10分程度で結ばれています。そして、愛媛県といえば日本最古の温泉とされる「道後温泉」。「道後温泉本館」は公衆浴場として初めて国の重要文化財に指定された歴史ある建物で、レトロな雰囲気が満喫できます。

10位 北海道(2.7%)

10位は「北海道」でした。広大な土地で温泉、スキー、ドライブ、グルメなどを満喫できる北海道は、「都道府県魅力度ランキング」で常に1位をキープする人気ぶり。東日本最大の歓楽街とされるすすきの、赤レンガ倉庫など和洋折衷の建物が残る函館、畑がパッチワークのように広がる富良野など、その魅力は尽きません。

大分県を訪れるのにおすすめの季節は

続いて「大分県を訪れるのにおすすめの季節」を聞くと、回答は下記のようになりました。

1位 年間通しておすすめ(32.3%)



2位 春(3月～5月)(20.6%)



3位 秋(9月～11月)(19.8%)



4位 冬(12月～2月)(15.2%)



5位 夏(6月～8月)(12.1%)



大分県観光おすすめの季節

年間通しておすすめの理由

「海の幸が美味しそうで、その時々の旬のものをたくさん食べたい」(47歳男性)



「いつ行っても温泉が気持ちいい。別府は町中にあって便利、湯布院は風情がある温泉」(47歳男性)



「四季それぞれに魅力があって年中楽しめると思うから」(51歳女性)

春(3月～5月)がおすすめの理由

「別府温泉は何度か行っているが、この時季が一番過ごしやすいと思う」(49歳男性)



「新緑の温泉地がきれいだから」(47歳男性)



「美味しいものをたくさん食べたいので、気候がちょうど良くビールが飲みたくなるこの時季がいいと思う」(48歳男性)

秋(9月～11月)がおすすめの理由

「紅葉を見ながらの温泉は最高」(45歳男性)



「耶馬渓の紅葉は本当にきれいなので」(41歳男性)



冬(12月～2月)がおすすめの理由

「寒い時季に温泉旅館に泊まって、ゆっくり浸かりたいから」(29歳男性)



「ふぐや魚介類が美味しい季節だから」(47歳男性)

夏(6月～8月)がおすすめの理由

「夏に行ったら自然の緑がとてもきれいだったから」(32歳女性)



「川や滝、湧水、渓谷など、夏にぴったりの観光地が多いから」(38歳男性)

大分県のライバルは、近隣の県と温泉のある県

大分県のライバル県ランキングをご紹介しました。1位「宮崎県」、2位「熊本県」、3位「佐賀県」という結果に。ご自身のイメージと比べてみていかがでしょうか。

ランキングには九州の県のほか、群馬県や青森県など遠方に位置する県も入りました。これらの県と大分県との共通点は、温泉。群馬県には日本三名泉とされる「草津温泉」があり、源泉数や湧出量は大分県には敵わないものの、宿泊者数の多さでは大分県より上の全国4位。一方、青森県には、湯治が目的とされたレトロな雰囲気の温泉地などがそろいます。

大分県は九州においては控えめな存在と見られがちですが、別府や湯布院などの温泉地の存在感は全国レベル。「大分県といえば温泉」というイメージをもつ方はやはり多いようです。

大分県へのイメージが反映された今回のランキング。あなたも、ご自身の出身地や今住んでいる場所にライバルがいるとすればどの都道府県なのか、考えてみませんか。

調査時期: 2025年7月1日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計403人(男性: 292人、女性: 112人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート

