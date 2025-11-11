学生の進路において大きな岐路のひとつである「文理選択」。最近では、STEM*分野と呼ばれる理系や技術系のフィールドで活躍する女性も、どんどん増えてきています。東京都では、さらなる女性活躍を推進するため、女子中高生向けオフィスツアーを開催。学生がSTEM分野で働く方々や現場に触れることで、自分がやりたいことや関心のあることを見つける機会を提供します。 *Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学）の頭文字をとった言葉

時代とともに変化する人々の“みたい”をカタチにする電機メーカー・コニカミノルタを訪問！

印刷機器や医療機器、光や色を測る計測機器、プラネタリウムなど、世界中の顧客の“みたい”という想いに応えて多彩な事業を展開するコニカミノルタ株式会社。顧客が抱える課題をみえる化し、新しい価値を創造する研究開発活動の中枢「東京サイト八王子」でオフィスツアーが実施されました。

冒頭の会社説明の様子

技術力と製品について学び、働く環境を体験！学生たちがモノづくりにもチャレンジ

簡単な会社説明のあとは、モノづくり体験ツアーに出発！コニカミノルタの魅力を余すことなく体験できるユニークな内容が目白押しでした。まずは産業印刷機の技術を見学。ショールームには凹凸やキラキラが施された多種多様なパンフレットやラベル、パッケージが展示され、参加者はクリエイティブな印刷技術に感動していました。更に、参加者は最新のデジタル印刷機の動きを間近に眺め、自身の氏名が印刷されたサイコロカレンダーキットをプレゼントされました。

さまざまな印刷物を紹介するプロフェッショナルプリント事業本部の峯岸なつ子さん（左）

次に展示エリアに移動し、コニカミノルタの最新技術を見学。さまざまな分野で独自の技術研究・開発をしている事業の幅広さを知りました。

そしてエンジニアが働くオフィスに移動し、メーカーならではのloT技術（モノをインターネットと繋ぐ技術）を使った、困りごとを解決するシステムを作るモノづくりを体験。「micro:bit」という小型デバイスとセンサーを組み合わせて、植物を元気に育てるための見守りシステムを作りました。作ったものが思い通りに動いた瞬間をみんなで分かち合い、モノづくりの達成感や楽しさを実感したようでした。

回線をつなげてシステムを作り、お水をあげて反応を見ます

モノづくりメーカーで働く4名の社員がパネルディスカッションに参加

最後は、社員の方によるパネルディスカッション。トナーの研究開発に携わる鈴木紫織さん、スーパーサイエンスハイスクール出身で技術開発本部の竹内愛絵里さん、エンジニアから人事部に異動した三澤早紀さん、プロフェッショナルプリント事業本部の山口岳志さんが登壇しました。

左から、山口さん、三澤さん、竹内さん、鈴木さんと進行の大西さん

Q. 学生時代、どんな風に理系・文系の選択をしましたか？ A. 最初は、単純に文系より理系の勉強のほうが苦じゃなかったからです（笑）。でもいろいろな授業を聞いて、身の回りで普通に起きていることが科学の力で説明できることがわかってきて、理系がどんどん好きになりました。「自分は何にワクワクするのかな」と興味があることややりたいことを明確にしておくと、進路や進学先を決めるときに役立つと思います。(鈴木さん) Q. エンジニアの楽しさとやりがいはなんですか？ A. 自分が開発した技術が、実際に商品やサービスに搭載されることです。チームメンバーと一緒に試行錯誤してやっと形になったときは、非常に達成感を得られる瞬間です。（竹内さん） 中高生のときからコンピュータ部に入ってゲームを作るほどモノづくりが大好きなので、毎日が楽しいです。今はキレイな色が印刷できるような仕組みをプログラミングで考えているのですが、自分で考えたことがうまくいって、実際に思い通りの色が出せたときは最高に嬉しいです。(山口さん) Q. エンジニアから人事部に部署異動した理由はなんですか？ A. 入社時から印刷機の開発に携わっていたのですが、「エンジニア経験を活かしてさらにコニカミノルタを働きやすい会社にすることができるのでは？」と思い、異動を希望しました。製品開発をしていたときに培われたデータ分析力や論理的思考力は、今の部署でも活かされています。（三澤さん） そのあとに少人数グループに分かれて行われた座談会も大盛り上がり。参加者たちは、より近い距離で社員の方たちとの交流を楽しんでいました。

オフィスツアー参加者の感想

今日のツアーは知らない知識をたくさん吸収できて本当にためになりました。社員さんとの座談会で、エンジニアから人事部に部署異動した方のお話がとても興味深かったです。会社にはさまざまな部署があり、理系で培ったスキルがいろんなところで役立つことを知り、興味の幅が広がりました。

行政×テクノロジーで東京の未来を創る！中高生がGovTech東京でDXの最前線を体感

一般財団法人GovTech東京は、東京都と区市町村を含めた東京全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進することを目的として2023年に設立された東京都の外郭団体です。民間出身のIT人材と、東京都庁や都内の市区町村からの派遣職員が在籍しており、都民サービスの利便性向上や行政業務の効率化を図るため、行政手続きのデジタル化やシステム開発、データ活用の支援などを担っています。この日のオフィスツアーでは、行政×テクノロジーの最前線の一端を学びました。

クイズを交えた団体の概要紹介で参加者の緊張をほぐす、司会の川井田彩圭さん

開放感と和の空間が同居した次世代オフィスに驚き！

「オープン＆フラット」をコンセプトにしたオフィスは、部屋の仕切りがほとんどなく、フリーアドレス制です。障子格子や掘りごたつをしつらえた打ち合わせスペースもあり、役職の垣根を越えた話ができると好評だそうです。木目調のフローリングやあちこちに配置された観葉植物が、心地よい職場を演出していました。

和の雰囲気が柔らかい空気を作り出しています

生成AIを活用した画像生成で爆笑！楽しさと使いこなす難しさを体験

続いて行われたグループワークでは、生成AIを活用した画像作成に挑戦。「見本として表示された画像をどこまで再現できるか」という課題では、生成AIに指示を入力するものの、見本とかけ離れた思わぬ画像の続出に笑い声が絶えませんでした。

（左）画面に映っているのが元画像（右）元画像に近くなるよう、画像生成アプリに指示を入力します

「10年後の未来の働き方を画像にする」という課題では、各グループの発表に、「これいい！」「こんな考え方もできるんだ」と参加者がお互いに感心し合っていました。

「10年後は自分の代わりにアバターが出勤するんじゃないかな」と自由に想像を膨らませて詳細を指示します

現在、GovTech東京では生成AIを組み込んだアプリを手軽に作れるプラットフォームの導入と活用を進めています。実例として窓口業務の練習アプリやSNS投稿文サポートアプリが紹介されました。

大切なのは「ライフワークハーモニー」 先輩社員によるパネルディスカッション

最後に、司会の技術統括グループ 小暮祐子さんを含めた女性エンジニアによるパネルディスカッションが行われました。先輩社員の明るくフランクな雰囲気に、参加者たちは興味深そうに耳を傾けていました。

左から、司会の小暮さん、技術統括グループ：廣瀬幸帆さん、射場早紀さん、テクニカルグループ：佐藤瑠璃さん、浦野理恵さん

Q. どうしてGovTech東京で働こうと思ったのですか？ A. 以前、ITやエンタメの業界で働いていて、コロナ禍をきっかけに都心から少し離れたところへ引っ越しました。そのときに、住民票を取るのがすごく大変だったんです。役所へFAXを送って、またFAXで返してもらって「1〜2営業日後にまた来てください」と言われて……。ITの分野で働いていた経験から、「行政サービスももっと便利にできる余地があるのでは」、「自分の経験をもっと社会に活かせないか」と思い、転職を決めました。（浦野さん） Q. どうやって最新の技術を学んでいますか？ A. 私は、周りが勉強していると「自分もやらなきゃ！」という風にモチベーションが上がるタイプなんです。GovTech東京では誰もが常にキャッチアップしているので、それが刺激になっています。みなさんも、これから進学して高校や大学に行くと、周りが勉強していることや興味を持っていることに惹かれて「もっと知りたい」と思う場面も増えてくるんじゃないかな、と思います。その環境を大事にしてもらいたいな、と思いますね。（小暮さん） Q. 仕事と私生活を両立するコツはありますか？ A. 最近は、「ライフワークバランス」ではなく「ライフワークハーモニー」を意識しています。仕事とプライベートをきっちり切り離してバランスを取ろうとするのではなく、その2つが重なる部分を上手く合わせて調和（ハーモニー）を目指そう、という考えですね。ワークもライフも大切にすることで、自分にとって心地よい循環が生まれるんです。（小暮さん）

オフィスツアー参加者の感想

「行政」というと堅いイメージがありましたが、テレワークを頻繁にしている人がいるなど、思ったより自由な働き方でいいなと思いました。働き方に関する質疑応答が特に面白かったです。「ライフワークハーモニー」という新しい言葉を覚えたので自分の生活にも取り入れようと思いました。（グループワークでは）私が持っていない概念やアイディアを他の参加者が出してくれるなど、いい刺激になりました。

もうすぐ創業150周年！環境との調和と豊かさの創造を目指すサッポロホールディングス株式会社

1876年に開拓使麦酒醸造所として創業し、2026年に創業150周年を迎えるサッポロホールディングス株式会社。酒類・食品飲料・外食・不動産事業を展開し、サッポロビール株式会社の「サッポロ生ビール黒ラベル」、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社の「キレートレモン」など個性輝くブランドを育成・強化しています。

今回のオフィスツアーは、サッポロビール株式会社の本社で開催。まずは、人事総務部の小俣利奈さんによる、会社説明からツアーはスタートしました。

サッポロホールディングスについて説明する小俣さん

現役社員が大学時代と入社後の研究内容を紹介！

続いて、理系分野で活躍している社員による業務内容・研究内容の紹介。酒類事業を行っているサッポロビール（株）と食品・飲料事業を行っているポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）の女性社員が登壇しました。まずは、サッポロビール 商品・技術イノベーション部に所属する大谷淑子さんが登壇しました。

大谷さんは、大学時代、実験漬けの日々を送っていたそうです。「4年生の時、大学院とカビの感染症の研究に没頭していました。微生物の研究を通して発酵技術に興味がわき、卒業後にサッポロビールへの入社を決めました」（大谷さん）

「父がサッポロビールをよく飲んでいたので『長年愛される商品を作る会社なんだな』と興味を持ちました」と語る大谷さん

続いて、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ マーケティング本部 新市場創造部に所属する北山瞳さんが登壇。「食品を通じて社会を豊かにしたいという想いでこの会社に入社しました」と語る北山さんは以前は商品開発研究所に所属していて、新商品の開発に携わっていたとのこと。商品のコンセプトを理解するところから商品化までの流れを、丁寧に説明してくれました。現在は所属部署にてマーケティングの業務を担当し、市場の調査などを通し、お客様に満足していただけるような商品づくりを目指しているのだそうです。

「生物の生態などに興味があったので、理系を選択しました」（北山さん）

実際に現場で活躍している社員の方から「どういうきっかけで理系を選択したのか」「どうしてこの会社に入社したのか」「どんな知識を活用しながらどんな業務に取り組んでいるか」などを聞き、参加者たちはよりリアルに“自分の未来”について考えを深めました。

文系・理系はどうやって選択すればいい？座談会で先輩社員とコミュニケーション

その後に行われた座談会では、６つのグループに分かれて着席。大谷さん、北山さんの他に4人の女性社員が加わり、各テーブルに一人ずつ社員がついて質疑応答が始まりました。

「この6名がご質問などにお答えします！」と司会の小俣さんが紹介。

Q. 中高生のうちにやっておいたほうがいいことはありますか？ A. 「これ！」というよりは、いろいろなことに興味を持ってほしいです。その分、視野が広がると思いますし、学生時代は好きなことを探す時間に充ててもらいたいですね（大谷さん） Q. 理系の授業で内容がなかなか理解できない部分があり「理系に向いていないのかも」と考えてしまいます。 A. 一言で「理系」といっても、数字をたくさん使う仕事、実験をメインで行う仕事などさまざまです。必ずしも「苦手を克服しなければ仕事ができない」ということではないので、頑張ってみてください！（渡邉さん） Q. 職場の雰囲気を教えてください。 A. 仕事への情熱と、チームを大切にする気持ちが合わさって全体的に「あたたかい会社」だと思います。工場の力仕事は男性が担っている部分もありますが、工場全体だと女性も多く働いていて、雰囲気も変わってきているので、安心してください。（井上さん） 座談会終了後は、2025年４月にリニューアルされた商談スペースや打ち合わせ室、商品の展示コーナーなどを見学する時間が設けられ、参加者たちは興味深そうに館内を回っていました。 オフィスのエントランス

オフィスツアー参加者の感想

将来やりたい仕事がまさに食品関係なので、どんな学部に入ればいいのか、そのためにどんな勉強をすればいいのかを具体的に知ることができ、ためになりました。進路を決める際の参考にしたいと思います！

多種多様なクラウドサービスを提供するアマゾン ウェブ サービス - オシャレなオフィスで生成AIを使ったアプリ作りに挑戦！

世界中でクラウドサービスを提供しているアマゾン ウェブ サービス (以下、AWS)。元々はAmazon社内のビジネス課題を解決するために生まれたITインフラでしたが、現在はさまざまなサービスの裏側でAWSのサービスは活用されています。

今回はそんなAWSの日本拠点「アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社」にて、オフィスツアーが開催されました。

机に着くと、一人ひとりにノートパソコンが。ワークショップへの期待感が高まります

独自の生成AIアプリを参加者が制作！

ツアーは、進行役の技術統括本部 ISV/SaaSグループ 守田凜々佳さんによる挨拶からスタート。続けてパブリックセクター 中央官庁技術部 本部長の上原誠さんが登壇し、「何を勉強すればいいか悩んでいる方もいるかもしれませんが、どの分野の勉強でも、どこかで役立つときが来るはず」と、参加者たちにエールを送りました。

左：守田さん、右：上原さん

続いて、技術統括本部 金融グループ 嶋田朱里さんが、AWSでも活用されている生成AIについて実例を交えながら説明を行いました。その後、参加者たちが実際に生成AIを使ってアプリを作ってみることに。まずは全員が翻訳アプリを作り、応用編として参加者それぞれが考えるアプリを自由に制作することになりました。

「AWSの社員からアドバイスを貰いながら制作を進めてください」と説明する嶋田さん

「命令口調を丁寧な言葉にするアプリ」「誰かに誘われたけど、やんわりと断りたいときの言葉を生成してくれるアプリ」など、参加者たちの独自のアイデアに社員たちも「面白い！」「発想がすごい！」と、驚きを隠せない様子でした。

同じテーブルの参加者同士で、どんなアプリを作ったか発表していきます

その後、参加者たちはAWSの社内見学に出発。さまざまな大きさの会議室が用意された来客エリア、サーバーやAWSのサービスが展示されているフロア、和の雰囲気が漂うインテリアや色々な形のイスが配置されたオシャレな社食＆カフェスペースを社員が案内。働きやすい工夫が随所に施されており、参加者たちは興味深くオフィスを見学していました。

居心地の良さそうなカフェスペースや、AWSの巨大なデータサーバーなどを見学

理系科目の勉強方法は？パネルディスカッション

社内見学のあとは、実際にAWSで働く4人の女性社員によるパネルディスカッションを実施。森川恵海さん、深澤真愛さん、大道真悠子さん、太田理佳子さんが参加者たちの質問に答えてくれました。

左から、森川さん、深澤さん、守田さん（進行）、大道さん、太田さん

Q. どのように文理選択をしましたか？ A. すごく悩みましたが、アニメ映像が好きで「CGを作れたらカッコいいな」という理由から情報系に進みたいと思って、理系を選択しました。迷ったときは、最終的に自分の好きなことは何かを考えて選択したらいいと思います。（森川さん） 私はモノづくりが好きで、技術者になりたいという夢を叶えたいと思い、即決で理系を選択しました。情報系の道に進んだのは、プログラミングがカッコいいというイメージがあったからです。（深澤さん） Q. 今の仕事を選んだ理由はなんですか？ A. 学生時代に、エンジニアのアルバイトをしていたんです。そこでの経験から「ITを使って誰かの悩みを解決できるような仕事がしたい」と思うようになりました。特にAWSに決めたのは、自社でサービスを持っていて何かしらの専門を深めることができると思ったからです。（大道さん） Q. 理系を選択した場合に頑張っておいたほうがいいこと、理系科目の勉強方法を教えてください。 A. 英語はやっておいたほうがいいです。勉強方法に関しては、理系科目は数式などを丸暗記するだけではなく、理由も含めて筋立てて考えられるようになったほうが、より身に付くような気がします。（太田さん）

オフィスツアー参加者の感想