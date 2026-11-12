海外にいると、日本の姿が違って見えてくる。日本食、カルチャー、トレンド、価値観……世界各地の目線から見える“ニッポンの今”とは? 現地在住ライターが、海外から“逆照射”される日本の面白さをお届けする連載、第25回のテーマは、「カナダの和風ホットドッグ人気」。

あの俳優もラッパーも、IT界の寵児も！ 世界的スターやセレブも訪れるという名物ホットドッグ店が、カナダ・バンクーバーにある。その名も「JAPADOG（ジャパドッグ）」。名前の通り、日本の味を取り入れたホットドッグ専門店だ。

日本食は世界各地で人気だが、「セロリとピーマン入りのすき焼き」「揚げ物にマヨネーズたっぷりの寿司」など、現地流に“魔改造”されたメニューも少なくない。そんななか、北米のストリートフードの代名詞であるホットドッグを、日本風に“魔改造”し返した一品がカナダで愛されている。

セレブも立ち寄る“赤い店”

このジャパドッグ、名前を聞くとちょっとザワついてしまうほどの大物も訪れている。たとえば音楽界からは、「エアロスミス」のスティーヴン・タイラー、ラッパーのアイス・キューブ、パブリック・エネミー、DJのスティーヴ・アオキなど。

映像界では『ハイスクール・ミュージカル』で知られるヴァネッサ・ハジェンズに、『LOST』でおなじみのダニエル・デイ・キム、ハリウッドで活躍するチョウ・ユンファなど、そうそうたる顔ぶれだ。

さらにIT界からは、フェイスブック創業者のマーク・ザッカーバーグ。スマホを操作しながら普通に列に並んでいる姿が、居合わせた一般人によって撮影され、地元紙「Vancouver Sun(バンクーバー・サン)」で報道されたことも。

映画・ドラマの撮影が盛んで「ハリウッド・ノース」とも呼ばれるバンクーバーは、IT企業やスタートアップも集まる都市。ここはエンタメ界からテック界まで、各界の有名人も訪れる街なのだ。

海苔、かつおぶし、焼きそば!? これが日本流“魔改造”ホットドッグ

噂のホットドッグはというと……? 一般的なホットドッグといえば、パンにソーセージをはさみ、ケチャップとマスタードをかけるのが定番だが、「ジャパドッグ」の看板メニュー「テリマヨ(TERIMAYO)」では、甘辛いテリヤキソース、マヨネーズ、そしてたっぷりの海苔をトッピング。

「お好み(OKONOMI)」なら、お好みソース、マヨネーズと、熱々のソーセージの上で踊るかつおぶしだ。そして、これがやみつきになるほどウマい。海苔やかつおぶしがパンとこんなに合うとは想像もしていなかった。

日本風“魔改造”ドッグは、まだまだある。「おろし(OROSHI)」は大根おろしと醤油味。さらには、焼きそばをのせた「焼きそばパン」的なものや、コロッケやメンチカツ、唐揚げ、エビ天ぷらを使ったものまで。「それもホットドッグにしちゃうの!?」と戸惑うほどに大胆な「和」メニューがズラリと並んでいる。

ホットドッグだけでなく、サイドメニューにも注目だ。日本のコンビニ風の揚げチキン「ジャパチキン(JAPACHICKEN)」に、たこ焼き、醤油バター味のフライドポテトなど、絶妙に和風。ドリンクはジャパドッグ風レモネードである「ゆずレモネード」が人気だ。

遠目には北米の屋台なのに、近くに行くと細部がかなりジャパンである。

看板では人気メニューの「テリマヨ」が推されていた。「2 MILLION SOLD!(200万個売れました!)」とある

ちなみにこの店、2005年に日本人夫妻がバンクーバーで始めたもの。当時は小さな屋台だったが、独自のアレンジが支持を集めてじわじわとファンを増やし、メディアやSNSで話題に。そしてバンクーバーのホットドッグ激戦区を勝ち抜き、今ではバンクーバー国際空港にも出店を果たした。今やすっかり人気店だ。

日本好きカナダ人「これも日本流のKAIZEN(改善)かい?」

そんな「ジャパドッグ」を、地元カナダの人々はどう感じているのだろうか。「ジャパドッグ」をこよなく愛するという地元カナダ人、アランさんとマークさんに話を聞いてみた。2人は、職場が近いこともあってかなりのリピーターだという。この日は定番の「お好み(OKONOMI)」と唐揚げをオーダー、ドリンクは「ゆずレモネード」をチョイスしていた。

来店理由をたずねると、「手早く食べられるし、おいしくて、値段も手ごろだからね」。ホットドッグのほかに唐揚げも注文していて、かなり日本通とみうけられた。実際、マークさんはかつて数年間、日本に住んでいたことがあり、東京・赤坂の英会話学校で社会人に英語を教えていたのだという。

マークさんは、食レポさながらにガブリとかぶりついて、こう答えてくれた。

「日本人はフュージョンが上手いよね。日本風にアレンジして、おいしいものをさらにおいしくしてしまう」

フュージョンとは、異なる文化の料理や食材を掛け合わせて新しい味にすること。「これも日本流のKAIZEN(改善)かい?」とマークさんは分析する。唐揚げは大好物だと言い、先に食べきっていた。

「日本のコンビニを思い出すよ。また日本に行きたい!」

何でもありの「魔改造」に見えて、おいしいホットドッグをさらにおいしく「KAIZEN」している、と現地の常連客からも高く評価されている「ジャパドッグ」。その快進撃はまだまだ止まりそうにない。

おまけ。SNSで見かけた「ジャパドッグ再現レシピ」に筆者も挑戦! みんなもおうちで「ジャパドッグ」してみては。