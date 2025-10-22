介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

時間をかけてお風呂に対する恐怖心を取り除いてくれた白川さんのことを心から尊敬します。 こうしたことに関しては上司も部下もありません。 入居者さんのために妥協なく、最善の方法を模索する姿勢に感動します。 職員の接し方次第で「本当はお風呂が好きだった人が怖くて入れなくなる」ような心の傷をつけてしまうこともあれば、その傷を取り除くこともできるのです。



