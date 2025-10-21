介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

ボク達介護職や在宅介護をしている人のアイコンタクトの時間はどうなのでしょう？ 認知症の人達をちゃんと見ているのかと問われれば、断言しにくいところもあるはずです。 それでは存在を認めていることを伝えられないだけではなく、相手が何を望んでいるのかを読み取ることもできません。



