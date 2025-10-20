介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

滝さんは父親から厳しすぎるしつけを受けていたことがトラウマになっていたようです。 認知症が進んでいく戸惑いと施設入居という環境の変化も重なり、混乱していたのでしょう。 ボクの関わり方を参考にしながら、独自のやり方で滝さんの笑顔を引き出せる職員が増えると、滝さんの暴言・暴力はなくなっていきました。



