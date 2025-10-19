介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

１人の入居者さんにばかり時間をかけていられないと思う人もいるでしょう。けれど急がば回れ。丁寧な関わりで気持ちよく動いてもらえたら、結果、近道です。また、どの入居者さんでも介護場面によっては、それなりに時間がかかるもの。黙ってするか話しかけながらするかの違いです。ボクだけが、うまくいっても問題解決にはならないので、得た情報は他の社員にもシェアします。



