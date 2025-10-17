介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

認知症のある人の中には、突拍子もない行動をとってしまう人もいます。行動の一つひとつにどんな意味があるのかを解き明かすのはなかなか難しい。でもその人の微妙な表情の変化を見逃さないように、衣食住など暮らしの全般をよく観察してみればヒントをつかめることがあります。



