介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

認知症のある人の場合、お金の訴えが出てきた場合に「被害妄想」と、介護者が決めつけがちになる傾向があります。ただ、最近は高齢者（要介護者、認知症のある高齢者）を狙った悪質な金融犯罪が増加してきていますので「被害妄想」と決めつけないことも大切です。



