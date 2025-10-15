介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

誰にでも生きてきた歴史があり、その人の世界やルールがあります。足立さんの場合、妻・母として生活していたころの「家で夕食の準備をしなければ」という思いが強くあったのでしょう。その気持ちを否定せずに尊重することで「家族のために」→「ここにいる人達のために」と変換できたのだと思います。



