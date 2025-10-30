介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

認知症のある人に嘘をつくことは、介護職員だけでなく介護家族にとっても、葛藤を抱く永遠のテーマかもしれません。認知症当事者で「嘘はついてほしくない」と発信されている方もいます。しかし介護の場面では、時にそんな悠長に考えている余裕もない、とにかくこの場をおさめなければということもあります。



