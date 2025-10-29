介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

なぜ男性介護士の介助の時だけ食べてくれるのか?理由はわからなかったのですが、結果がそう示していたのです。関係性がわかってからは、なるべく男性が食事介助を担当することにしました。それによって食事量は安定し、点滴に頼らずに済むようになりました。とにもかくにも解決策が見つかった例の一つです。



