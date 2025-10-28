介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

入居者さんの不眠は、職員の仕事量が増えるだけでなく、ご本人の健康・生活を害するので、現場では睡眠薬に頼りがちです。 ただ、睡眠薬が本人に合わない処方の場合や体調などによって、目覚めてからも効果が残り続け、転倒や食事量の低下などのリスクにつながる場合があります。 薬だけには頼らない入眠の誘導法は様々ありますが、今回の事例は「安心感が安眠につながる」という心理面に働きかけたものだと思います。



