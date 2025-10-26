介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

施設によっては、声かけに反応があまりない方に対して、無言で淡々と仕事をこなす感じの介護職もいます。 「何を話していいかわからない」という理由の職員には「次にすることを実況中継すればいい」と伝えています。 そもそも介護されているほうも、無言で次に何をされるかわからないのは、きっと怖いですよね。 「その人の今の状態にとらわれない」ことも大切です。



