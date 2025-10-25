介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

夜勤帯は、職員1人に対して入居者さん25人という施設も普通にあります。 これではすべての人に希望のタイミングで応えることはできません。 職員の事情を察して待ってくれる入居者さんもいれば、言いたいことがあっても言えない入居者さんもいるでしょう。 静山さんの要望の多さで培った経験は、似たような方が入居された際の対応の基本「ケア財産」の一つとなりました。



