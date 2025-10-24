介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(たっつん/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

「普通にちゃんとしようとしてるのに、うまくやれないんよ。変やな変やなって思いながら変なことをしちゃうんよ。自分でもすごく不思議な感覚やったわ。」劇的な回復を果たした後の浜辺さんの生々しい言葉は、その後のボクの「認知症のある人への関わり方」に、ものすごく大きな影響を与え続けています。



