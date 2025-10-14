介護をしていれば、日々さまざまな「なぜ? どうして!?」があります。何が起きるかはわかりません。認知症の人たちはとくにそうです。100人の入居者がいれば、100の人生があり、100の事情があります。一人一人に寄り添いながら、認知症の人の世界にできる限り合わせようとしてきたある現役介護士の記録。

『認知症の人、その本当の気持ち 意味わからん行動にも理由がある』(原作:たっつん 漫画:北川なつ/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

介護職になりたてのボクに、介護職のやりがいを心の底から感じさせてくれたのが、松風さんでした。100人の入居者さんがいれば100人の人生があり100人の事情がある。その人その人の世界に合わせながら、より良い接し方を探っていく。この考えに至ったのは松風さんのおかげです。



