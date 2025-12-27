年末年始と冬休み。仕事納め、大掃除、帰省、大晦日、元日、そして仕事始め……このあわただしい時期のあるあるを漫画でお届けします。
【漫画】帰省したら……「いつの間に」と驚く瞬間
地元の変化で時の流れを実感する瞬間ですね。
年末年始・冬休み＼なにしてる!?／ ✅『年末年始あるある』を一気読み
