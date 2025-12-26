年末年始と冬休み。仕事納め、大掃除、帰省、大晦日、元日、そして仕事始め……このあわただしい時期のあるあるを漫画でお届けします。

【漫画】「よーしこれ終わったら帰るぞ!」仕事納めの日は……

おしりが決まっている日ほど、予定外の仕事が差し込まれたり気になることが出てきたりしますよね。……おつかれさまです！