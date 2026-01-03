年末年始と冬休み。仕事納め、大掃除、帰省、大晦日、元日、そして仕事始め……このあわただしい時期のあるあるを漫画でお届けします。

【漫画】渋滞するとわかっていても……

ラッシュを予測できていても回避するのはなかなか難しいですよね。