年末年始と冬休み。仕事納め、大掃除、帰省、大晦日、元日、そして仕事始め……このあわただしい時期のあるあるを漫画でお届けします。

【漫画】「終わってたー」年末年始のゴミ出し日の罠

大掃除でたっぷりまとめたゴミが……!

年末はいつも通りでも年始のごみ収集はお休みする、という地域もあるのでご注意を。お住まいの自治体のお知らせをチェックしてみてください。