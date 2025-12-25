年末年始と冬休み。仕事納め、大掃除、帰省、大晦日、元日、そして仕事始め……このあわただしい時期のあるあるを漫画でお届けします。
年末年始・冬休み＼なにしてる!?／ ✅『年末年始あるある』を一気読み
【漫画】「終わってたー」年末年始のゴミ出し日の罠
大掃除でたっぷりまとめたゴミが……!
年末はいつも通りでも年始のごみ収集はお休みする、という地域もあるのでご注意を。お住まいの自治体のお知らせをチェックしてみてください。
年末年始と冬休み。仕事納め、大掃除、帰省、大晦日、元日、そして仕事始め……このあわただしい時期のあるあるを漫画でお届けします。
年末年始・冬休み＼なにしてる!?／ ✅『年末年始あるある』を一気読み
大掃除でたっぷりまとめたゴミが……!
年末はいつも通りでも年始のごみ収集はお休みする、という地域もあるのでご注意を。お住まいの自治体のお知らせをチェックしてみてください。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
2025年生まれの赤ちゃん名前ランキング、男の子は「湊」、女の子は"あの名前"が初の１位に
【知識】そのヒートテック、寿命かも? - ユニクロ公式が製造時期のチェック方法を解説
婚活してみたら 第108回 【漫画】婚活デート後によく出る感想 - 「いい人」の基準とは…?
東京都とNTT東日本が公衆電話ボックスをWi-Fiスポット化、新宿で第一号を公開
ららぽーと2施設・三井アウトレットパーク2施設で「高速道路でおトクにバーゲンへGO！」開催
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。