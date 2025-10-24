30代のママ友が多い中、河合優奈は23歳という若さゆえに「頼りない」「何も知らない」と周りから見下されていた。夫にも唯一の肉親・母親にも相談できず優奈は次第に心身を病んでいって……。
『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』(漫画:あしだかおる 原作:アオイセイ/ぶんか社)より、一部を抜粋してご紹介します。
このつづきは、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にてお楽しみください!
『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』(漫画:あしだかおる 原作:アオイセイ/ぶんか社)
娘を陰湿なママ友いじめで“殺された”恨みをアラフィフの母親が晴らす──!! 怒りと絶望で母親が取った驚愕の復讐法とは?
30代のママ友が多い中、河合優奈は23歳という若さゆえに「頼りない」「何も知らない」と周りから見下されていた。中でも夫が県議会議員の沙織はママ友グループのボス的存在で、特に優奈につらく当たってた。自分の失態で沙織に借金をすることになったが夫にも唯一の肉親・母親にも相談できず優奈は次第に心身を病んでいって──?
コミックス全4巻はAmazonほか電子書店で好評発売中! マンガよもんがでも好評配信中です!