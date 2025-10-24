30代のママ友が多い中、河合優奈は23歳という若さゆえに「頼りない」「何も知らない」と周りから見下されていた。夫にも唯一の肉親・母親にも相談できず優奈は次第に心身を病んでいって……。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』(漫画:あしだかおる 原作:アオイセイ/ぶんか社)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にてお楽しみください!



