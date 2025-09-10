八番は戦闘用奴隷として戦うだけの悲惨な毎日を過ごしていた。ある日、警備隊として闘技場の摘発に向かった竜人のセレスト。戦う彼女の姿をひと目見て、神が定めた運命の相手【番】だと気付き──? 奇跡的な出会いによって、二人の運命が今交わりだす……!

マンガボックスにて掲載中の『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』(原作・早瀬黒絵、漫画・城キイコ)より、一部をご紹介します。

(C)早瀬黒絵・城キイコ/マンガボックス