シャザール国の辺境伯・カルディア家の長女であるティアナ・カルディアは、隣国タラッタの若き国王・ルフレッドと結婚し幸せな日々を送っていた。しかしルフレッドの愛人・エルザ公爵令嬢の妊娠、さらにスパイの容疑をかけられ、無実の罪で父と共に処刑されてしまう。
ティアナが目を覚ますと、エルザとルフレッドの子供(第一王女)に転生しており!? 元夫と愛人の子どもに転生した皇后の復讐劇がはじまる……!
DPNブックス「DoPoooN」発の漫画『元夫と愛人の子どもに転生したので、今日から復讐始めます』(著:yueguanri/fred/mio/二七・横山すじこ)より一部をご紹介します。
次回、続きます。
『元夫と愛人の子どもに転生したので、今日から復讐始めます』(yueguanri/fred/mio/二七・横山すじこ/DPNブックス)
人々の心を支配する力を持つ、シャザール国の辺境伯、カルディア家。長女であるティアナ・カルディアは、隣国タラッタの若き国王、ルフレッドと結婚して3年。幸せな日々を送っていた。
しかしそんな毎日が突如壊される。ルフレッドの愛人、エルザ公爵令嬢が妊娠したのだ。
さらにティアナはスパイの容疑をかけられ、無実の罪で父と共に処刑されてしまう。
死の直前、ティアナはルフレッドから「仕組んだのは全部俺だよ、俺の言葉を一切疑わないお前の姿が、面白くて仕方がなかったなぁ！」と告げられはめられたことを知る。
「あんなに愛し合っていたのに、すべて嘘だったの？許せない……」
次の瞬間、目を覚ましたティアナはベビーベッドの上に寝かされていた。目の前には、ティアナを無表情で見つめるエルザ。そして、「女なら必要ない、今すぐここで焼き殺せ」と冷たく告げるルフレッド。そして、ルフレッドとエルザに洗脳され奴隷のように扱われる自分の妹、レイラがいた。
ティアナは、自分自身がエルザとルフレッドの子供（第一王女）に転生したことを悟り、2人への復讐を決意する。
各種電子書店で好評発売中です。
(C)yueguanri/fred/mio/二七・横山すじこ／DPNブックス