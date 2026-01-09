シャザール国の辺境伯・カルディア家の長女であるティアナ・カルディアは、隣国タラッタの若き国王・ルフレッドと結婚し幸せな日々を送っていた。しかしルフレッドの愛人・エルザ公爵令嬢の妊娠、さらにスパイの容疑をかけられ、無実の罪で父と共に処刑されてしまう。

ティアナが目を覚ますと、エルザとルフレッドの子供(第一王女)に転生しており!? 元夫と愛人の子どもに転生した皇后の復讐劇がはじまる……!

DPNブックス「DoPoooN」発の漫画『元夫と愛人の子どもに転生したので、今日から復讐始めます』(著:yueguanri/fred/mio/二七・横山すじこ)より一部をご紹介します。

(C)yueguanri/fred/mio/二七・横山すじこ／DPNブックス