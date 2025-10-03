この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「収入減少で住宅ローン返済条件を見直したい! どこに相談すればいい?」です。

住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「収入減少で住宅ローン返済条件を見直したい! どこに相談すればいい?」

収入が減り、住宅ローンの返済が厳しくなっています。返済条件の見直しや相談先、どのような支援策があるか教えてください。

日本住宅ローン株式会社の回答

金融機関では、お客様の状況に応じて様々な支援策をご準備しております。 住宅ローンの返済が厳しい場合、まずは金融機関の問い合わせ窓口に現状をお話しいただき、ご相談いただければと思います。

また、ローンの条件によっては住宅ローンの借り換えも選択肢として視野に入れてはいかがでしょうか。例えば、50歳以上の方であれば、リバースモーゲージ型住宅ローンに借り換えるのも１つの手段です。リバースモーゲージ型住宅ローンとは、ご存命中は住宅ローンの利息部分のみを支払っていただき、元本は亡くなられた後に、物件売却代金で完済していただきます。ノンリコースローンですので、万が一残高が残った場合でも、相続人様にご請求はありません。

月々返済額が大幅に軽減されるため、返済が厳しい方だけでなく、リフォームや住み替えを検討している方にもご利用いただいている商品です。

当社でも、数多くのお客様にリバースモーゲージ型住宅ローンをお申し込みいただいておりますが、退職後に返済が厳しくなってしまった方より、年金収入だけで無理なく返済が続けられたと喜びの声をいただいております。

万が一、住宅ローンの返済が滞ってしまうと、最悪の場合は大切なご自宅を手放すことになってしまう可能性がございます。お客様のライフプランに合わせて、様々な返済方法がありますので、ご不安がある際はぜひ早めにご相談ください。