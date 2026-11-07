この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「20代でまだ収入が高くありません。今、住宅を購入するのは無理があるでしょうか?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「20代でまだ収入が高くありません。今、住宅を購入するのは無理があるでしょうか?」

20代後半の会社員です。結婚を機に住宅購入を考え始めましたが、まだ20代ということもあり、今後の昇給は期待できるものの、現在の収入にはそれほど余裕がありません。希望するエリアの住宅価格も高く、「もう少し収入が増えてから購入したほうがいいのでは」と迷っています。若いうちに住宅を購入する場合、住宅ローンの返済期間や毎月の返済額はどのように考えればいいのでしょうか。若いうちに住宅ローンを組むメリットや注意点を教えてください。

日本住宅ローン株式会社の回答

若いうちに住宅ローンを組む最大のメリットは、完済時期を現役世代のうちに設定しやすいことです。一方で、将来の昇給を前提にして借入額を大きくしすぎないことも大切です。

様々なライフプランの変化(転職、出産・育児等)も考慮しておくことが重要になります。そのため、購入を検討する際は、「借りられる金額」ではなく「無理なく返せる金額」を基準に考えましょう。

毎月返済額は、現在の家賃と比べるだけでなく、固定資産税、火災保険料、修繕費、マンションの場合は管理費や修繕積立金など、住宅ローン以外の住居費も含めて考えることが大切です。また、どのような住宅ローンを選ぶかということも大切なポイントになります。

当社においては、若年層の住宅購入を後押しすることを目的として、最長満87歳未満まで借入が可能な「若者応援ローン87(はな)まる」の取り扱いを開始しております。返済期間にゆとりを持てるため、毎月の返済負担を抑えられるだけでなく、将来的に返済負担をさらに軽くしたいときには、「おうちの残価設定ローン」に無料で借り換えできます。

世の中には様々な住宅ローン商品がございますので、ご自身のライフプランと照らし合わせながら、最適な商品をご選択いただければと思います。