この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンの返済で貯金が増えません。毎月の返済額を減らせませんか?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンの返済で貯金が増えません。毎月の返済額を減らせませんか?」

40代の会社員です。数年前に住宅を購入し、現在も住宅ローンを返済しています。毎月の返済自体はできているのですが、物価高で生活費が増えたこともあり、住宅ローンを支払うとほとんど貯蓄に回せない状況です。子どもの教育費や老後資金など、これから必要になるお金を考えると、住宅ローンを返すことだけを優先するのではなく、ある程度の現金も手元に残しておきたいと思っています。住宅ローンの毎月の返済額を抑え、貯蓄に回せるお金を増やすには、どのような方法があるのでしょうか。

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅ローン返済をしていく中で、様々なライフプランの変化に備えて、手元資金を確保しておくことは非常に大切です。また、現在は金利上昇局面ですので、想定以上に住宅ローンの毎月返済額が増えてしまう可能性も考慮する必要があります。

このような状況における新たな選択肢として、住宅版の残価設定型住宅ローンが挙げられます。住宅版の残価設定型住宅ローンは、将来の住宅価値(残価)をあらかじめ設定し、残価部分を除いた金額を毎月返済していく住宅ローンです。そのため、一般的な住宅ローンと比べて、毎月の返済額を抑えられるという期待が高い商品です。

当社においても、2026年7月より「おうちの残価設定ローン」による借換プランの取り扱いを開始しておりますので、様々な選択肢の中から比較検討していただければと思います。