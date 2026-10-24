この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローン、何を基準に選べばいい? 金利以外に比較したいポイントは?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン、何を基準に選べばいい? 金利以外に比較したいポイントは?」

30代の会社員です。住宅購入を検討しており、いくつかの金融機関の住宅ローンを比較しています。これまでは少しでも金利が低い商品を選べばいいと思っていましたが、調べてみると、事務手数料や団信、返済期間などにも違いがあることを知りました。住宅ローンは長期間返済していくものなので、金利だけで決めてしまっていいのか不安です。住宅ローンを比較する際、金利以外にどのようなポイントを確認すればいいのでしょうか。

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅ローンを選ぶとき、金利は非常に重要な比較ポイントです。しかしながら、住宅ローンの返済は長期にわたるため、金利以外の条件も含めて、総合的に比較することが大切になります。

まず挙げられるのは、団体信用生命保険の保障内容です。一般的な死亡・高度障害保障に加えて、がん保障、三大疾病保障、就業不能保障などが付帯できる商品もあります。付帯する内容によって、金利上乗せなどが発生する場合がありますので、必要な保障と支払額のバランスを見ながら決めることをおすすめいたします。

次に返済期間についてです。住宅ローンでは35年返済が一般的ですが、最近では50年返済の利用も増えております。35年返済と比較すると、毎月の返済額が抑えられる一方、総返済額は多くなることも理解しておく必要があります。

さらに、金利が上昇した場合はなおさら、過大な返済となるリスクがあるため、固定金利を選択するのも一つの方法です。

住宅ローン選びにおいては、「金利が低い商品」だけでなく、「ライフプランに合った商品」を選ぶことが大切です。