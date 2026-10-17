この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組んだあと、毎年どんなことをチェックすればいい?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組んだあと、毎年どんなことをチェックすればいい?」

5年前に住宅ローンを組み、これまで特に見直すことなく返済を続けています。最近は住宅ローン金利のニュースを目にすることも増え、「このまま返し続けていて大丈夫なのかな」と気になるようになりました。ただ、借り換えたいなど具体的な希望があるわけではなく、何を確認すればいいのかもよく分かりません。住宅ローンは定期的に見直したほうがいいのでしょうか。返済中にチェックしておきたいポイントを教えてください。

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅ローンは一度組んだら終わりではなく、返済中も定期的な見直しが大切です。特に金利環境や家計の状況は常に変化していくため、ローン内容と返済計画を年1回程度見直す機会を作ると良いでしょう。

また、現在は金利上昇局面ですので、変動金利を利用している場合は想定以上に金利が高くなってしまう可能性がございます。ご自身が借り入れている住宅ローンの金利状況がどうなっているか、今後どのように返済額が増える可能性があるのかを把握しておくことも非常に大切です。

住宅ローンの借り換えを検討する際は、金利が低い住宅ローンに借り換える場合だけでなく、金利上昇の心配がなく、毎月の返済額が一定である固定金利を選ぶのも一つの選択肢です。

その他の選択肢として、住宅版の残価設定型住宅ローンをご利用いただく方法もございます。当社では住宅の将来価値(残価)をあらかじめ設定したうえで、その残価を除いた金額を返済していく仕組みの「おうちの残価設定ローン」による借換プランをご用意しております。

住宅ローンの定期的な見直しを進めていただきながら、ライフプランに合った住宅ローンを選ぶことが大切です。