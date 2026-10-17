この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組んだあと、毎年どんなことをチェックすればいい?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組んだあと、毎年どんなことをチェックすればいい?」

5年前に住宅ローンを組み、これまで特に見直すことなく返済を続けています。最近は住宅ローン金利のニュースを目にすることも増え、「このまま返し続けていて大丈夫なのかな」と気になるようになりました。ただ、借り換えたいなど具体的な希望があるわけではなく、何を確認すればいいのかもよく分かりません。住宅ローンは定期的に見直したほうがいいのでしょうか。返済中にチェックしておきたいポイントを教えてください。

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅ローンは一度組んだら終わりではなく、返済中も定期的な見直しが大切です。特に金利環境や家計の状況は常に変化していくため、ローン内容と返済計画を年1回程度見直す機会を作ると良いでしょう。

また、現在は金利上昇局面ですので、変動金利を利用している場合は想定以上に金利が高くなってしまう可能性がございます。ご自身が借り入れている住宅ローンの金利状況がどうなっているか、今後どのように返済額が増える可能性があるのかを把握しておくことも非常に大切です。

住宅ローンの借り換えを検討する際は、金利が低い住宅ローンに借り換える場合だけでなく、金利上昇の心配がなく、毎月の返済額が一定である固定金利を選ぶのも一つの選択肢です。

その他の選択肢として、住宅版の残価設定型住宅ローンをご利用いただく方法もございます。当社では住宅の将来価値(残価)をあらかじめ設定したうえで、その残価を除いた金額を返済していく仕組みの「おうちの残価設定ローン」による借換プランをご用意しております。

住宅ローンの定期的な見直しを進めていただきながら、ライフプランに合った住宅ローンを選ぶことが大切です。

日本住宅ローン株式会社

日本住宅ローン株式会社

にほんじゅうたくろーん

日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。2026年7月には「残価設定型ローン」の発想を住宅ローンに応用した革新的な借換商品「おうちの残価設定ローン（借換）」を開発。同年9月には、理想の物件購入を後押しする住宅ローンとして、「若者応援ローン87（はな）まる」をリリースした。
https://www.mc-j.co.jp/

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