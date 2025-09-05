この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、住宅ローンのプロである日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「40歳で持病あり、団体信用生命保険はどのように選んだらいい?」です。

画像はイメージ

住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「40歳で持病あり、団体信用生命保険はどのように選んだらいい?」

40歳で持病があり、団信の加入に不安があります。団体信用生命保険にはどんな種類があり、健康上の事情がある場合はどう選べばよいのでしょうか?

日本住宅ローン株式会社の回答

団体信用生命保険(略称：団信)とは、住宅ローンを契約された方が返済期間中に亡くなった場合や、病気等の理由で返済が難しくなった場合に、住宅ローン残高を保険会社が保障してくれる制度です。

団信自体は、ご持病がある方でもお申込みいただくことは可能です。保険会社による所定の審査はございますが、現在の治療状況等によりご加入いただける可能性もありますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

また、一般的な金融機関は団信の加入が必須条件となっておりますが、団信にご加入いただけない場合でも、住宅ローンのご利用が可能な金融機関もございます。当社も団信の加入なく住宅ローンの利用が可能で、金利の上乗せもありませんので、安心してご利用いただけます。