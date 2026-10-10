この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「注文住宅で「つなぎ融資」が必要になるのはどんなとき?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「注文住宅で「つなぎ融資」が必要になるのはどんなとき?」

30代の夫婦です。土地を購入して注文住宅を建てることを検討しています。住宅ローンを利用する予定ですが、ハウスメーカーから、土地の購入代金のほか、建物が完成する前にも着工金や中間金などの支払いが必要になると聞きました。住宅ローンは建物が完成してから融資されるケースもあるとのことで、それまでに必要なお金をどのように準備すればいいのか不安です。「つなぎ融資」という方法があるそうですが、どのような場合に必要になるのでしょうか。

日本住宅ローン株式会社の回答

注文住宅を建築する場合、建売物件やマンションの購入とは異なり、建物が完成する前に複数回の支払いが発生することがあります。例えば、土地の購入代金、建築工事の契約金、着工金、中間金などが挙げられます。

一方、一般的な住宅ローンは建物が完成し、引き渡しを受けるタイミングで融資されることが多いため、必要な資金をどう準備するかが課題になります。

このような状況の中で利用されるのが、「つなぎ融資」です。つなぎ融資とは、住宅ローンが実行されるまでの間に必要となる資金を一時的に借り入れできる仕組みです。ただし、つなぎ融資は住宅ローンよりも金利が高く、手数料がかかることが一般的です。

また、住宅ローンとは別契約が必要であり、借入期間は短期間であっても、利息負担が発生します。さらに、利息支払いは住宅引き渡し前から発生する場合もあります。

一部金融機関においては、建物の引き渡し前であっても、住宅ローンで複数回融資を受けられる仕組みを導入しており、当社においても、一度の住宅ローン契約で複数回融資を受けられる「スマート分割融資」を導入しています。

住宅ローンと同じ金利で融資が受けられることや、分割融資期間中の支払いは据置きとなることから、家賃と住宅ローンの二重払いが発生しないため、お客様からもご好評をいただいております。

注文住宅の資金計画を立てる際は、建物価格だけでなく、つなぎ融資の利息・手数料なども含めた総額を把握しておくことが大切です。