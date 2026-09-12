この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを借り換えるなら、団体信用生命保険も見直したほうがいい?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを借り換えるなら、団体信用生命保険も見直したほうがいい?」

金利上昇をきっかけに住宅ローンの借り換えを検討しています。最近は、金利だけでなく団体信用生命保険(団信)の保障内容も充実していると聞きました。借り換えをする場合は、金利だけでなく団信も比較したほうがよいのでしょうか。また、自分に合った保障はどのように考えればよいのでしょうか。

日本住宅ローン株式会社の回答

借換を検討する際は、団体信用生命保険(以下、団信)の見直しが非常に大切です。

団信には、通常の死亡・高度障害に加えて、がん、三大疾病、就業不能を保障するタイプなど、様々な形態がございます。保障が手厚くなるほど、金利上乗せが必要となる場合がございますので、事前に確認しておくことをおすすめします。

また、借換では、新たに審査を受けて団信に加入することになるため、健康状態によっては加入できない可能性もあります。

加入できたとしても希望する保障がつけられない場合もあるため、現在加入している団信と、借換先で加入することができる団信の保障内容を比較することが重要です。