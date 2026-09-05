この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「残価設定型住宅ローンはどのような人に向いている?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「残価設定型住宅ローンはどのような人に向いている?」

最近、「残価設定型住宅ローン」という言葉を見かけましたが、通常の住宅ローンと何が違うのかよく分かりません。住宅価格が高騰している今、どのような人が利用を検討する商品なのでしょうか? また、利用する際に注意しておくべきポイントはありますか?

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅版の残価設定型住宅ローンは、将来の住宅価値(残価)をあらかじめ設定し、その残価を除いた金額を返済していく住宅ローンです。そのため、一般的な住宅ローンと比べて、毎月の返済額を抑えられるという期待があります。

土地価格が高いエリアで購入を検討している方は、将来の住宅価値(残価)の割合が高くなるため、毎月の返済軽減額がより大きくなることが見込まれ、残価設定型住宅ローンは、特におすすめです。

また、昨今の金利上昇を受け、住宅ローンの借換を検討されるお客様も増えており、土地の価値を活用しながら、返済負担を抑える残価設定型住宅ローンの需要は高いと考えております。

当社においても、2026年7月におうちの残価設定ローン(借換)をリリースしておりますので、まずは返済軽減の効果をシミュレーションでご確認いただきながら、検討していただければと思います。