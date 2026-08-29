この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「中古マンション購入後に大規模修繕、住宅ローン以外に準備しておくべきお金はある?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「大規模修繕に備えて準備しておくべきことは?」

中古マンションの購入を検討していますが、入居後数年以内に大規模修繕工事が予定されていると聞きました。住宅ローンの返済だけを考えていましたが、修繕積立金の値上げや一時金が必要になる可能性もあると知り、不安になっています。住宅ローン以外にどのような費用を見込んで資金計画を立てればよいのでしょうか。

日本住宅ローン株式会社の回答

大規模修繕が予定されている中古マンションでは、住宅ローンの返済額だけでなく、修繕に伴う追加負担がないかを確認しておきましょう。

通常は毎月の修繕積立金から工事費を支出しますが、積立金が不足している場合は、一時金の徴収や修繕積立金の値上げが行われることがあります。

また、住宅購入においては、引っ越し費用、各種保険料、登記費用など、購入直後に発生する費用もございます。

住宅ローンの頭金や諸費用で手元資金を使い切らず、予備資金を確保していくことも大切です。